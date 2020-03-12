NBA聯盟今天原本決議接下來將進行閉門比賽，沒想到爵士球星戈貝爾被檢驗出確診染上新冠肺炎，NBA立即宣布全面停賽。

雷霆今天在主場迎戰爵士，開打前裁判突然要求兩隊球員回到休息室，並且宣布這場比賽暫停，球迷被迫離開球場。

《The Athletic》記者查拉尼亞隨即報導指出，戈貝爾染上新冠肺炎，此消息一出，NBA馬上在官網上發出聲明證實這項消息，同時宣告今天賽程結束後暫停往後的比賽，至於何時恢復賽程將另行通知，聯盟會利用這段停賽期間研究下一步該如何走。

(中時 )