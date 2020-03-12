NBA》爵士戈貝爾染病 聯盟宣布全面暫停比賽 10:242020/03/12 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 爵士球星戈貝爾確診新冠肺炎，NBA宣布全面停賽。(路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 NBA聯盟今天原本決議接下來將進行閉門比賽，沒想到爵士球星戈貝爾被檢驗出確診染上新冠肺炎，NBA立即宣布全面停賽。 雷霆今天在主場迎戰爵士，開打前裁判突然要求兩隊球員回到休息室，並且宣布這場比賽暫停，球迷被迫離開球場。 《The Athletic》記者查拉尼亞隨即報導指出，戈貝爾染上新冠肺炎，此消息一出，NBA馬上在官網上發出聲明證實這項消息，同時宣告今天賽程結束後暫停往後的比賽，至於何時恢復賽程將另行通知，聯盟會利用這段停賽期間研究下一步該如何走。 (中時 ) #NBA #戈貝爾 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 法德西 旅遊警示升到第2級 04:102020/03/08 生活新聞 NBA》字母哥勇猛 湖人被迫詹眉齊出 08:342020/03/08 體育 爭議一直燒 徐國勇爆料：暫停全國性酒測已實行一個月 09:282020/03/09 政治 人民幣中間價連七升 人行連15日暫停逆回購 11:012020/03/09 財經 標普暴跌7％ 熔斷機制啟動 美股一度暫停交易 01:252020/03/10 國際 防境外輸入 陸暫停日本公民免簽 04:102020/03/10 兩岸要聞 打開國際視野 中市國中英語演講比賽登場 18:182020/03/10 生活 台灣虎航2月營收 年減37％ 04:102020/03/12 證券．權證 NBA若閉門打 詹皇改口願出賽 04:102020/03/12 運動天地 NBA緊急停賽！爵士中鋒戈貝爾染新冠 09:452020/03/12 體育 體育熱門新聞 NBA》全面停賽 球團老闆和球員不敢置信 - NBA NBA緊急停賽！爵士中鋒戈貝爾染新冠 - 體育 《時來運轉》每次不超過500！小資中獎攻略曝光 - 體育 NBA》戈貝爾染新冠肺炎 林書豪：深感恐懼 - NBA NBA》戈貝爾染病 爵士過去兩周6戰對手皮皮挫 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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