新冠肺炎疫情使得一「罩」難求，有人嚷嚷買不到，有人卻高價出售口罩！台南市1名黃姓女子3月4日在臉書販賣口罩，喊出10片裝賣170元，1片要價17元，網友見狀認為價格不合理，向警方提出檢舉，永康警分局獲報立即調查偵辦，通知黃女到案說明並查扣口罩170片，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移請台南地檢署偵辦。

30多歲黃姓女子日前在臉書某社團貼文販賣口罩訊息，10入裝1包賣170元，因單價17元明顯高於市價，遭網友質疑「口罩黃牛」，黃女雖立即刪文，但仍遭網友截圖檢舉。永康警分局獲報立即報請台南地檢署指揮偵辦，前往黃女住處查訪，黃女坦言是之前從別處購買口罩，轉手賣出賺錢，主動繳交口罩170片，並於3月6日到案說明，訊後依法移送偵辦。

警方呼籲，防疫如同作戰，防疫期間囤積口罩或哄抬價格，恐違反刑法、傳染病防治法或紓困振興特別條例等罪，最重處3年以下或7年以下有期徒刑，另得併科新臺幣30萬元或500萬元以下罰金，民眾勿以身試法。

(中時 )