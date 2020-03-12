世界衛生組織（WHO）11日宣布新冠肺炎為20世紀全球大流行疾病。東京股市12日一開盤便狂跌，日經平均指數一度跌破1萬9千點，上午的跌幅已超過1千點，這是今年第4次在股市交易時間內大跌上千點。

美國股市大崩盤後，東京股市12日開盤也隨即大跌。日本時間上午9時11分（台北時間8點11分）下跌455.61點，跌至1萬8960.45點，這是繼3月10日之後，再度跌破1萬9千點。

股市投資人擔心經濟活動停滯日漸嚴重，因此銀行、海運、不動產等為主的各股都全面大跌。

(中時電子報)