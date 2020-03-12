世衛宣佈新冠肺炎為大流行，美股急瀉進入技術熊市，港股今早大幅開低逾2％。恒指低開573點或2.27％，報24,657點，跌穿去年8月中低位，創2018年10月底，超過16個月的低點。國企指數開低253點報9,817點。

個股方面，友邦公佈去年多賺1.56倍，新業務價值增長5％，股價今早開低2.8％報70港元。

騰訊開低2.7％報368港元。

中海油再開低近半成，為市前表現最差藍籌。

(工商 )