港股大幅開低 恒指開低2.27％ 11:092020/03/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世衛宣佈新冠肺炎為大流行，美股急瀉進入技術熊市，港股今早大幅開低逾2％。恒指低開573點或2.27％，報24,657點，跌穿去年8月中低位，創2018年10月底，超過16個月的低點。國企指數開低253點報9,817點。 個股方面，友邦公佈去年多賺1.56倍，新業務價值增長5％，股價今早開低2.8％報70港元。 騰訊開低2.7％報368港元。 中海油再開低近半成，為市前表現最差藍籌。 (工商 ) #恒指 #港股 #港元 #半成 #世衛 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美股期貨強彈，恆指開漲0.98％ 10:002020/03/10 財經 美眾議員致函世衛秘書長 以醫師專業盼台灣參與 10:332020/03/10 國際 港股反彈 開高逾200點 10:312020/03/10 財經 風險略降溫 港股中午突飆逾400點 13:042020/03/10 財經 陳茂波：港股運作正常 13:122020/03/10 兩岸 《港股》受美股期貨、陸股勁揚帶動，恆指收漲1.41％ 16:482020/03/10 財經 恐慌氣氛減緩 港股收盤彈升352點 17:032020/03/10 財經 陸港觀盤－疫情籠罩下 陸港股攻略有別 04:102020/03/11 全球財經 《港股》美股期貨走低，恆指陷震盪 10:512020/03/11 財經 《港股》美股期貨、陸股下挫，恆指收跌0.63％ 16:482020/03/11 財經 財經熱門新聞 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 殺紅眼！外資狂倒貨台積電 台股慘崩逾500點 - 財經 - 工商 台中餐飲業 恐爆倒店裁員潮 - 財經要聞 - 工商時報 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 即時 台股禁空令備好了！還記得2008年下場？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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