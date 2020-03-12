新冠肺炎肆虐全球，大幅減少民眾出國意願，申辦護照人數也跟著受影響。外交部領事事務局統計，今年一、二月核發護照數量相較去年約減少2成，三月至今核發護照數量更是大幅減少約8成。

今年一、二月國人向外交部領事事務局及外交部四個辦事處申辦護照人數與去同期相比，從255,498人下降至202,189人，減少2成；三月開始更大幅減少，單日申辦量與去年同期之7、8千人下降至1、2千人，減幅約8成。

領務局指出，防疫期間加強民眾申辦環境之消毒，以維護前來申辦民眾及櫃檯一線同仁之健康。在業務量減少的期間也運用時間進行人員教育訓練提昇服務品質。適逢外交部與內政部推動「首次申請護照親辦一處收件全程服務便民措施」，將自本年3月16日起於桃園市、台中市(大里、北屯、清水及豐原)、雲林縣、嘉義市(西區)、屏東縣(屏東市)及澎湖縣(馬公市)戶所先行試辦，因此特別提醒如果有首次申請護照需求之民眾，可就近向上述戶所辦理，還可以選擇郵寄到家中或赴戶所領照。

領務局表示，這項新措施除了可簡化民眾申辦程序、減少來回奔波外，也減少集中前往外交部領事事務局及外交部四個辦事處辦理之群聚感染風險。外交部及內政部將視試辦情形，適時於全國各戶所全面實施，詳情請洽外交部領事事務局網站(www.boca.gov.tw)。

(中時 )