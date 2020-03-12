《港股》美股期貨暴跌，恆指失守25000點 10:342020/03/12 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股再度重挫，以及美股期貨崩跌加深投資人的恐慌情緒，周四香港恆生指數開低走低，目前跌3.76%，失守25000點大關，國企股(H股)目前跌3.86%。航空股全面走跌。 世界衛生組織（WHO）周三宣告新冠狀病毒疫情進入「全球大流行」，美股三大指數同步重挫，道瓊指數跌入熊市，結束長達11年的多頭行情。 稍早前美國總統川普就應對新冠肺炎疫情發表的緊急談話不如市場預期，並宣布對歐洲除英國以外全面實施為期30日的旅行禁令，美股期貨暴跌，目前EMINI標普500期貨重挫4.7%。 (時報資訊) #美股期貨 #重挫 #失守 #暴跌 #恆指 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股帶量長黑 績優權值股擴量換手 04:102020/03/10 證券．權證 《港股》美股期貨強彈，恆指開漲0.98％ 10:002020/03/10 財經 《國際金融》川普提減稅、大舉紓困，美股期貨反彈逾2％ 11:082020/03/10 財經 《日股》美股期貨、油價反彈，日股跌幅收斂 12:162020/03/10 財經 《港股》受美股期貨、陸股勁揚帶動，恆指收漲1.41％ 16:482020/03/10 財經 《港股》美股期貨走低，恆指陷震盪 10:512020/03/11 財經 《國際金融》美國新冠確診破千例，美股期貨暴跌3％ 14:322020/03/11 財經 《韓股》國內疫情回溫、美股期貨重挫，韓股收跌2.78％ 16:142020/03/11 財經 《港股》美股期貨、陸股下挫，恆指收跌0.63％ 16:482020/03/11 財經 《國際金融》川普信心喊話沒效，美股期貨暴跌千點 10:172020/03/12 財經 財經熱門新聞 本周第3次熔斷警報！美股期貨殺5％ 又暫停止交易 - 財經 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 財經 股市避險找黃金失靈了 這個才是王道 - 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 外資大逃殺！台股終場狂瀉471點 明10400剉咧等 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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