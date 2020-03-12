隔夜美股再度重挫，以及美股期貨崩跌加深投資人的恐慌情緒，周四香港恆生指數開低走低，目前跌3.76%，失守25000點大關，國企股(H股)目前跌3.86%。航空股全面走跌。

世界衛生組織（WHO）周三宣告新冠狀病毒疫情進入「全球大流行」，美股三大指數同步重挫，道瓊指數跌入熊市，結束長達11年的多頭行情。

稍早前美國總統川普就應對新冠肺炎疫情發表的緊急談話不如市場預期，並宣布對歐洲除英國以外全面實施為期30日的旅行禁令，美股期貨暴跌，目前EMINI標普500期貨重挫4.7%。

(時報資訊)

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