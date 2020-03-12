台南市一名居家檢疫民眾因檢疫期間壓力大，導致失眠，區公所承辦人員轉介至衛生局安排專業心理治療師執行心理諮商輔導，提供壓力因應及改善失眠辦法，但仍不見改善，於是媒合診所啟動通訊診療服務，透過電腦與手機進行視訊診察，再由家人帶著健保卡，交付居家檢疫通知書，至診所掛號及藥局領藥，讓居家檢疫就醫零距離！

台南市政府針對居家隔離、居家檢疫及自主健康管理的市民朋友推出電話心理諮商及通訊診療服務，日前由中華民國臨床心理師公會全國聯合會郭乃文理事長及臺南市諮商心理師公會陳佑昇理事長，號召旗下專業心理師加入心理諮商行列，於防疫期間對有心理諮商需求的市民，由衛生局安排心理師電話諮商輔導。

另，台南市亦有110家醫療院所（11家醫院、69家診所、30區衛生所）加入通訊診療服務，防疫期間有生理健康問題，衛生局會先確認民眾醫療需求，若同意接受通訊診療，即會通知鄰近的醫療院所，由醫療院所健康諮詢專員與民眾連繫，協助完成約診，並提供專用視訊連結網址或Line通訊軟體等方式，即可與醫師在約診時間以視訊方式完成看診與處方開立，再委託代理人到醫療院所完成健保卡過卡與領藥程序。讓居家隔離、居家檢疫及自主健康管理的市民朋友立即獲得醫療協助。

衛生局呼籲，居家隔離、居家檢疫及自主健康管理的市民朋友，一定要配合防疫規定，不要以身觸法，如有生理或心理問題可撥打24小時免付費防疫專線1922、安心專線1925，或來電衛生局免費心理諮詢預約專線06-3352982及06-2880180。

(中時 )