人民幣兌美元中間價連續第3日下跌。人民幣兌美元中間價12日報6.9641，較上日報6.9612，貶值29個基點或0.04％，續創3月2日以來新低。

此外，中國人民銀行連續第18日暫停逆回購操作。人行公佈，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。本周仍無逆回購到期，單日繼續既無資金投放亦無回籠。

(工商 )