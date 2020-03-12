人民幣中間價貶值29基點 11:112020/03/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價連續第3日下跌。人民幣兌美元中間價12日報6.9641，較上日報6.9612，貶值29個基點或0.04％，續創3月2日以來新低。 此外，中國人民銀行連續第18日暫停逆回購操作。人行公佈，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。本周仍無逆回購到期，單日繼續既無資金投放亦無回籠。 (工商 ) #貶值 #基點 #人民幣兌美元中間價 #日報 #人民幣中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 升高對台批判力度 04:092020/03/08 論壇廣場 低息環境下 資金將流入高息股 04:102020/03/09 焦點新聞 合庫逆勢推出新版美元優存 04:102020/03/09 金融．稅務 人民幣中間價連七升 人行連15日暫停逆回購 11:012020/03/09 財經 人民幣即期收報6.925 創逾一個月新高 17:292020/03/09 財經 ECB可能降息10個基點 Fed擴大流動性操作 22:572020/03/09 財經 疫情衝擊 歐美央行紛救市 04:102020/03/10 全球財經 路透測算：人民幣中間價預計開在6.9562元附近 09:232020/03/10 財經 不懼美股血崩 兩岸匯率攜手挺升 04:092020/03/11 焦點新聞 人民日報：西媒炒作台抗疫經驗打啥算盤 09:052020/03/12 兩岸 財經熱門新聞 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 殺紅眼！外資狂倒貨台積電 台股慘崩逾500點 - 財經 - 工商 台中餐飲業 恐爆倒店裁員潮 - 財經要聞 - 工商時報 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 即時 台股禁空令備好了！還記得2008年下場？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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