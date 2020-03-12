《健康快易通》APP開放口罩預約功能，今早即有許多民眾上線申辦，但系統無法負荷大量湧入的申辦量，有人手機頻頻閃退，甚至出現黑畫面，順利完成預購的民眾發現，整個流程其實不用一分鐘就可以完成。

早上九點開始系統開放預約，許多民眾抱怨APP卡卡，顯示「網路檢查，目前系統正在維護中，請稍後再試」，有的人手機更是直接顯示黑畫面，不過也有人以強制關掉APP再重新開啟APP就能順利進入，接下來的流程就很順利。

順利進入預購流程的民眾，即可進入「健康存摺」功能，再點選「口罩預約」項目，系統會顯示接預購步驟是進入財政部「eMask口罩約購系統」，如果不瞭解的民眾，APP上也有即可的選操作說明資訊，不過接下來的步驟其實很簡單，可直接往下進行。

《健康快易通》APP「健康存摺」功能選項。（擷取自APP）

在進入「eMask口罩約購系統」後，系統已預先顯示使用者的身分證字號和出生年份，使用者只要接著填寫姓名、手機號碼、電子郵件，並點選想領取的超商（7-11、全家、萊爾富、ok），後續的步驟都是用勾選的方式，相當方便，整個流程如果順利的話，一分鐘內就可以完成。

進入eMask口罩約購系統。（擷取自APP）

填寫基本資料及勾選領取超商。（擷取自APP）

《健康快易通》APP運作不順暢。（手機截圖）

《健康快易通》APP運作不順暢，呈現黑畫面。（手機截圖）

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