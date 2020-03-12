政府頒布「口罩實名制2.0」政策於今(12)日正式上路，民眾可透過健保卡及自然人憑證於網路預購口罩，刺激PChome 24h購物近一週(3/6~3/11)讀卡機商品搜尋量年增率近5倍，相關熱搜關鍵字包括健保卡、讀卡機、晶片、晶片讀卡機、自然人憑證等，顯見民眾為順利預購口罩，使讀卡機採購需求短期內成長顯著，同時更帶動近四日(3/8~3/11)站上晶片讀卡機整體銷量飆升超過10倍。由於「口罩實名制2.0」政策上路帶動讀卡機商機，PChome 24h購物觀察，

為因應民眾對口罩需求量提高，行政院提出口罩實名制2.0，取代以往到實體藥局排隊購買的不便，讓上班族也能順利上網買口罩，使讀卡機在5月報稅季前掀起一波搶購熱潮，PChome 24h購物進一步觀察發現，讀卡機熱銷價格帶位於200~300元。透過分析，網站平台發現近期為避免外出降低接觸感染風險，民眾以網購下單為採買管道首選，帶動全站晶片讀卡機買氣暴增，且適用於健保卡、自然人憑證讀取功能的款式熱銷，而有鑑於民眾傾向平放插卡的習慣，外型以平躺於桌面、具底部防滑的設計最受歡迎，像是「EZ100PU多功能IC晶片讀卡機」採USB隨插即用、免安裝驅動程式更省時方便，接觸桌面的底部四角設有防滑腳墊，廣受民眾喜愛；「KINYO晶片金融讀卡機」除了可讀取健保卡與自然人憑證外，還具備多種現金儲值卡查詢功能，選擇性豐富備受青睞；「InfoThink直立式多合一片讀卡機」為隱藏式USB線頭便於攜帶，加上讀寫速度快、多達3個USB HUB多孔擴充器，使民眾預購口罩的同時也能進行多個作業，亦為人氣熱賣商品。

PChome 24h購物即日起推出「口罩實名2.0 館長推薦」專區。(PChome 24h購物提供／黃慧雯台北傳真)

為新冠肺炎防疫需求，PChome 24h購物即日起推出「口罩實名2.0 館長推薦」專區，提供各式讀卡機折扣，且4/15前祭出E-books品牌系列商品任選2件8折優惠活動，提早讓民眾做好口罩預購大作戰的準備。

(中時電子報)