大陸交通銀行首席經濟學家連平預計，中國人民銀行(大陸央行)降準、降息在3月落地的可能性極大。

大陸目前採取「三檔兩優」的準備金率政策。第一檔是大型銀行存款準備金率，現為12.5％。目前包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵政儲蓄銀行6家商業銀行。

第二檔是中型銀行存款準備金率，較第一檔略低，現為10.5％或9.5％。目前主要包括股份行、城商行以及跨區縣經營、資產規模較大的農商行。

第三檔是小型銀行存款準備金率，現為7％。目前主要包括農村信用社、農村合作銀行、村鎮銀行。

兩優是指在三個基準檔次的基礎上還有兩項優惠：一是大型銀行和中型銀行達到普惠金融定向降準政策考核標準的，可享受0.5個或1.5個百分點的存款準備金率優惠；二是服務縣域的銀行達到新增存款一定比例用於當地貸款考核標準的，可享受1個百分點存款準備金率優惠。

(旺報 )