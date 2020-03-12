63歲好萊塢演員湯姆漢克斯（Tom Hanks）今(12日)證實和老婆麗塔威爾遜（Rita Wilson）雙雙罹患新冠肺炎，兩人結婚32年始終恩愛如昔，在分合不斷的演藝圈被視為銀色夫妻典範，5年前兩人才攜手挺過女方得乳腺癌的打擊，如今又遇肺炎，令粉絲十分心疼。

湯姆漢克斯有兩段婚姻，1978年他和第一任妻子珊曼莎路易斯（Samantha Lewes）結婚，生下兩個孩子，長子柯林漢克斯（Colin Hanks）後來也成為演員，近年演出《野蠻遊戲：瘋狂叢林》，1987年湯姆與珊曼莎離婚，隔年湯姆和拍攝《志願者》認識的女星麗塔再婚，並生下二子。

出道40年的湯姆漢克斯曾以《費城》、《阿甘正傳》在1993、1994兩年連莊奧斯卡影帝，除了演員工作表現出色外，他和二婚老婆麗塔的感情故事也讓人津津樂道。過去湯姆漢克斯受訪，分享和麗塔是一見鍾情，他透露第一眼看到麗塔時內心就想：「就是她了，我感覺最後我們會因天時地利人和結婚」。

湯姆和麗塔多年來感情穩固堅定，但其實5年前他們曾遭逢癌症打擊，麗塔被確診罹患乳腺癌，為此進行雙乳切除手術和乳房重建手術，麗塔當時表示幸好早期發現治療，再加上有家人朋友的陪伴與支持，才能順利挺過病魔，她特別感謝湯姆，說：「在重大疾病面前，你永遠不知道你的另一半會有什麼反應，那段時間他（湯姆漢克斯）對我的關懷和照顧令我超驚訝，也因此我們感情更親密了」。

而談到太太順利打敗病魔，不需進行後續化療或放射性治療，湯姆漢克斯當時開心說：「這是上帝的眷顧，祂會照顧到生活在各個角落的人。」經歷這一課後更珍惜夫妻感情，明白婚姻中生死與共的真諦。

(中時電子報)