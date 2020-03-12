日本音響測定艦「安藝」2020年1月15日進行下水與命名典禮

由於解放軍潛艦在太平洋四處潛航，令東京感受到與日俱增的威脅，防衛省已砸下2.05億美元（約30億台幣），重啟長期擱置的海監船專案。

據朝日新聞11日報導，日本近30年來打造的第一艘海監船「安藝」（あき，AOS-5203），2021年春可望部署海上自衛隊的吳基地。

(中時電子報)