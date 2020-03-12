力克陸潛艦 日30年來首造海監船2021部署 10:432020/03/12 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本音響測定艦「安藝」2020年1月15日進行下水與命名典禮的畫面。（日本海上自衛隊） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本音響測定艦「安藝」2020年1月15日進行下水與命名典禮 由於解放軍潛艦在太平洋四處潛航，令東京感受到與日俱增的威脅，防衛省已砸下2.05億美元（約30億台幣），重啟長期擱置的海監船專案。 據朝日新聞11日報導，日本近30年來打造的第一艘海監船「安藝」（あき，AOS-5203），2021年春可望部署海上自衛隊的吳基地。 (中時電子報) #海監船 #潛艦 #30年 #2021 #部署 也許您會感興趣 推薦閱讀 動亂30年 國民黨崩解七部曲(三) 19:552020/03/08 政治 挺韓名嘴預測：韓國瑜會選2021黨主席 14:122020/03/09 政治 又一家撐不住了！30年香蕉新樂園5月熄燈 14:522020/03/09 生活 動亂30年 國民黨崩解七部曲(四) 21:002020/03/09 政治 不是口罩？美國人瘋搶「防疫神物」：可用30年 00:092020/03/10 生活 資金狂湧債市 美30年公債殖利率跌破1％ 04:102020/03/10 產業特刊 動亂30年 國民黨崩解七部曲(五) 21:012020/03/10 政治 解放軍防疫的聯想 04:102020/03/11 時論廣場 台中香蕉新樂園5月說再見 創辦人：對不起我們準備下課了！ 13:172020/03/11 生活 動亂30年 國民黨崩解七部曲(六) 20:412020/03/11 政治 軍事熱門新聞 力克陸潛艦 日30年來首造海監船2021部署 - 海軍 美國F-22 攔截俄Tu-142巡邏機 - 軍事 大陸抗議美國軍艦闖入西沙領海範圍 - 軍事 對抗美GPS 陸北斗只差1顆衛星 - 軍事 影》巴基斯坦F16首都墜毀 駕駛亡 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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