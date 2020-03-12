台北市長柯文哲今早出席永春陂開幕記者會，被問到旅館公會主張，防疫旅館不應跟商辦在一起，柯文哲回應，現在有要求，不收散客，防疫旅館和一般旅館有分開。

另外，記者提到日前北市開出百萬罰單，真的能確實裁罰嗎？柯指出，罰款是照標準動作。

(中時 )