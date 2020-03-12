新冠肺炎疫情全球延燒，第2梯次武漢包機順利返台，但目前仍有許多滯留湖北學生未搭上專機回來，有家長向民間人道救援小組成員、北市議員應曉薇陳情，沒搭上專機的原因是學生分散湖北各地來不及安排交通工具到機場，盼下一次能提早2、3天通知住在較遠的學生。

不少學生因為分散在湖北各地，無法趕上專機，應曉薇今指出，例如恩施市就位於湖北省西南部距離武漢路途遙遠，希望兩岸專機協助人員未來在兼顧防疫工作前提下，在安排下一次返台專機時能提早2至3天通知居住於較遠地區的學生，讓他們提早安排交通工具到機場。

同為民間人道救援小組的武漢市同鄉會理事長陳光陸也表示，學生欣喜若狂等到通知但趕不上飛機，覺得很遺憾。

此外，至於外傳有人拒檢，陳光陸說明，事實為已完成檢測並接到搭乘專機通知，但因尚未拿到「檢測證明」因此無法登機，絕非規避檢測。

應曉薇透露，包含湖北地區，依據台北市教育局截至3月3日所提供資料，台北市國小部分目前尚有69位小學生滯留陸、港、澳未返台。

(中時 )