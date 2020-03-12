台股近日受疫情衝擊大跌，但寶佳資產集團資金雄厚，成為市場最大「金主」不畏行情重挫，寒冬中送暖，持續逢低敲進遠百（2903）、東元（1504）及永冠-KY（1589）等股，估計至少斥資約17～18億元。

遠百近日公告，寶佳資產前次公告持股103,340張、持股比率7.29％，最新公告持股增為104,823張、持股比率7.4％，另寶佳資產集團嘉源投資前次公告持股53,353張、持股比率3.77％，此次公告持股66,043張、持股比率4.66％，合計前次公告持股156,693張、持股比率11.06％，此次公告持股170,866張、持股比率12.06％。上述增加持股是從今年1月16日起至3月10日止，經由集中市場交易買進方式取得14,173張。

東元近日也代三位聯合申報人公告，其中，寶佳資產前次申報持股189,764張、持股比率9.64％，此次申報持股204,551張、持股比率10.4％；嘉源投資有前次申報持股114,293張、持股比率5.81％，此次申報持股127,194張、持股比率6.46％；源通投資 申報持股800張、持股比率0.04％不變。 合計前次申報持股304,857張、持股比率15.49％，此次申報持股332,545張、持股比率16.9％。上述持股增加是自2月11日起至3月11日止，經由集中市場交易買進方式取得27,688張。

永冠-KY第一次公告寶佳資產集團對其持股超過10↑，其中，寶佳資產持股2,868張、持股比率2.71，嘉源投資持股8,046張、持股比率7.62。合計持股為10,914張、持股比率10.33，上述增加持股於108年10月7日起至109年3月9日止，經由集中市場交易買進方式取得。

(工商 )