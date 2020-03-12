友邦保險公佈最新財報顯示，公司2019年全年淨利達到66.48億美元，該公司指新型冠狀病毒肺炎疫情已對首季的新業務銷售造成顯著影響。

友邦公佈，截至去年12月底止全年業績，淨利為66.48億美元，年增1.56倍；新業務價值利潤率提升3個百分點至62.9％；不計入香港業務的新業務價值增長16%；年化新保費增加2％至65.85億美元。

友邦在業績報告中指，在2019年，除香港外，亞洲經濟體繼續穩健增長，香港則於下半年受社會動盪所影響。踏入2020年首季，較低息環境及2019冠狀病毒病為業務所在的多個市場帶來利淡因素。預計短期內會造成短暫且顯著的影響。

該公司指，經濟復甦的步伐和所受的長遠影響仍屬未知之數，但這將視乎疫情爆發的持續時間和嚴重程度，以及相關的控制措施。目前政府官員正採取行動，推出支持企業的針對性措施，包括減稅，並提供額外的財政支持，以減低對個人收入的財務影響。

友邦又稱，正密切監察事態發展，在大陸至今並無察覺任何異常的理賠情況，隨著加快數位化舉措，代理招聘管道維持強勁。然而，出遊限制加上社會大眾普遍不願意進行面對面會議，已對集團第一季的新業務銷售造成顯著的影響。

(工商 )