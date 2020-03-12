新冠肺炎病毒傳播果然驚人，除了湯姆漢克與老婆在澳洲確診感染之外，美國今天新增156個新冠肺炎確診患者，累計確診人數攀升到1237人，死亡人數目前共37人，其中也包括一名NBA球員，也就是爵士隊當家長人戈貝爾。根據美國《ESPN》報導，戈貝爾日前受訪結束之後，曾經刻意「觸碰」面前所有媒體的麥克風和錄音器材，嘲諷地顯示自己不懼怕新冠肺炎病毒，當時有外國球迷在網上開玩笑說，「我希望他之後立刻去洗手。」甚至有網友暗諷NBA對疫情太過恐慌，戲謔地寫道「不，他現在可能會染上病毒，然後生病一周或兩周，之後又會好起來。」這些話語對照如今戈貝爾確診，更顯得相當諷刺。

其實傳出戈貝爾確診的過程也頗具戲劇性，根據美國《ESPN》報導，當天現場播報員已宣布了兩隊先發陣容，賽事即將展開，後來現場的官方人員突然暫停比賽，隨後要求雙方球員回到休息室等待。《雅虎體育》記者史密斯(Keith Smith)先報導戈貝爾似乎生病，但不知是何疾病，猜測可能是罹患流感。後來《The Athletic》名記者查拉尼亞更新消息，指出戈貝爾的新冠肺炎檢測呈現陽性，成為首位確診的NBA球員。而NBA也在出現首例確診後，宣布暫停本季所有賽事。

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(中時電子報)