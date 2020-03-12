金曲歌王翁立友推出台語新專輯《眼中淚》，主打歌曲〈同款的月娘〉找來同門師妹董育君合作對唱。最近翁立友帶著董育君上節目宣傳新專輯，被許多演藝好友稱讚兩人很登對；翁立友也笑回：「我們倆的姓氏合起來就是『翁董』，這個組合真是氣勢十足。」

翁立友坦言跟師妹董育君原本不熟，「其實我個性怕生，怕對唱無法進入情境，但董育君的表現讓我十分驚艷，在錄音室外我從頭到尾聆聽，真是無從挑剔。」董育君更表示一開始以為只是試錄，錄唱時翁立友還貼心的送上翁媽親燉的潤嗓飲，讓她非常感動，而錄音一個月之後，當得知歌曲成為《多情城市》片尾曲時，董育君說真的是非常驚喜。

MV中兩人有著浪漫共舞，董育君在翁立友帶領下轉圓圈的深情凝視，一場深情戲拍攝，兩人連跳愛的華爾滋達50遍之多，持續的轉圈則讓董育君暈眩，而體貼的翁立友見狀立即以肩膀為董育君撐住，鏡頭前呈現的是兩人深情的相擁依偎，讓導演大聲讚好，完美收工。

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(中時電子報)