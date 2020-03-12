滯留武漢台商第二批包機日前抵台，分別由中華航空、東方航空班機載回361名旅客。搭機前往武漢再陪同旅客回台的防疫醫師王必勝表示，全程隔離衣穿了9小時，不能吃喝、上廁所，「實在是難忘的經驗。」

醫師王必勝昨（11日）在臉書發文表示，自己是由疫情指揮中心指派，帶領部立醫院團隊及一位防疫醫師共4名防疫醫師、9名護理人員，一同前往武漢執行接回國人的檢疫及醫療照護工作。

王必勝臉書貼文。（圖／王必勝臉書）

王必勝表示，自己和其他人都穿著全套隔離設備，而且一穿就是整整9小時，「不能吃喝上廁所，呼吸不順又相當悶熱，實在是難忘的經驗。」不過，就算不舒服、過程又多波折導致時間被拉長，任務還是有依標準達成，旅客也都平安返國。

王必勝特別感謝防疫醫師林詠青，「他帶領兩位部立醫院護理師搭乘第二班東航回來，進行了非常好的觀摩和協助，順利達成不容易的任務，時間很長特別辛苦！另外要謝謝華航的團隊，專業又熱忱，協助我們很多。」

返台國人中有許多年幼兒童，防疫人員貼心手工製作符合小朋友體型的防護面罩，以保護兒童全程安全。（圖／中央流行疫情指揮中心）

361名旅客中，有許多小朋友，王必勝透露桃園醫院行政人員發揮創意，DIY了小朋友專用的防護面罩，相當貼心。

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(中時電子報)