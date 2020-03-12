新冠肺炎疫情依舊嚴峻，口罩工廠日前傳出缺工甚嚴重，國軍部分官兵支援口罩工廠生產口罩，立委吳斯懷今天表示，依勞動部統計，上個月有上萬名勞工遭資遣，勞動部與經濟部應盡速媒合這些勞工至口罩工廠工作，讓支援的官兵回到戰訓。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、經濟部、交通部、農委會等部會進行「因應嚴重特殊傳染性肺炎期間受影響產業與員工所提供相關措施」專案報告。據勞動部統計，2月資遣通報人數達1萬1731人、較1月增加1388人，截至3月9日為止，實施減班休息（無薪假）的事業單位達68家、2275人。

吳斯懷詢問，目前口罩的機台生產仍舊為50個一組，但後續仍要包裝等事務，目前多為國軍官兵支援，勞動部應轉介失業勞工至口罩人力、補充人力的需求，口罩包裝不需要高專業。

經濟部工業局局長呂正華表示，口罩一分鐘約可生產120片，需要快速地包裝，目前口罩工廠也有增聘人力；勞動部部長許銘春說，如果企業要這些失業勞工，勞動部可以隨時媒合。

(中時 )