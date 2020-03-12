12年前空軍士官蔡學良在靶場中槍身亡，軍方與檢方原以飲彈自殺結案，但蔡母質疑死因並訴請國賠，一審判定蔡是自殺，5年前高院判決空軍司令部須賠償蔡母148萬元；蔡母日前以新的實彈鑑定報告，聲請聲請民事再審與刑事重啟偵查，同時控告軍方長官涉犯殺人罪，台東地檢署證實已經進行分案調查。

據了解，蔡母委託律師，已經在3月9日已向台東地檢署提出告訴，控告當年在靶場的的軍官涉嫌殺人，台東地檢署已依殺人罪分案偵辦。

蔡學良案發生在2008年5月9日，他在陸軍台東指揮部太平靶場進行射擊訓練時，卻中彈身亡。

隔天，國防部東部軍檢署以蔡男遺體口袋發現一張寫有「只是今天突然想死，就這樣而已」的紙條，再佐以軍法醫鑑定報告，遂以蔡男含槍自殺結案。事後，蔡母對多名軍官提起刑事告訴，但都遭軍檢以不起訴處分確定。

蔡母認為兒子死因不單純，長期抗爭，並赴監察院陳情，2010年6月監院公布蔡學良案的糾正案，指出靶場指揮官與督導官就靶場安全之維持，涉有違失，蔡母隨後提起訴訟，向空軍司令部請求國家賠償。

2012年12月北院認定蔡是自殺，判蔡母敗訴，蔡母不服提起上訴；高院傳訊相關鑑定人及證人後，認定案發當時，許姓士兵射擊的槍枝故障，槍裡面留有1顆子彈，連長高中良等人離開靶位上前看靶，沒人注意及阻止擔任軍械士的蔡男走到靶位拿槍檢查，導致意外發生。

高院認定，蔡是誤觸故障步槍，因槍枝走火意外死亡；軍方疏未注意及阻止蔡男接觸故障槍枝，但蔡擅取故障槍枝檢視，也違反安全規定，雙方應各負一半過失責任，逆轉改判空軍司令部須賠償蔡母148萬多元。

(中時電子報)