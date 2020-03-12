12年前空軍中士蔡學良在台東太平靶場中彈身亡，軍檢和台東地檢署調查均以自殺結案，日前家屬在司改會成員陪同下，提出最新的鑑定報告，顯示蔡學良非死於步槍子彈，並向台東地檢署聲請調查，台東地檢署將以殺人案分案偵辦。

2008年5月，防空砲兵指揮部第954旅第625營，人員前往台東太平營區進行65步槍歸零射擊，在靶場射擊時竟發生中士蔡學良遭子彈射擊頭部死亡，當時軍方對外以意外遭流彈射擊才導致死亡，但後續偵辦的軍事檢察官以飲彈自殺來結案。

在仲丘案爆發後，行政院成立「軍事冤案申訴委員會」，蔡學良家屬要求重啟調查，將此案發給台東地檢署進行偵辦，但調查結果仍與軍方相同，在5年前以自殺結案不起訴。3月9日蔡學良母親尤瑞敏在司改會成員陪同下，提出最新實彈鑑定報告，顯示蔡學良並非死於步槍子彈。

目前已向台東地檢署聲請重啟調查，台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，在9日已接到當事人提出的告訴，並提出新證據，控告當年軍方長官殺人，地檢署以殺人案分案偵辦，調查蔡學良的死是否他殺。

(中時 )