美國道瓊指數重挫1370點、美股入熊市，台股開盤賣壓沉重，美國總統川普緊急宣布，1個月內全面限制英國以外歐洲旅客，台股聞訊後再也撐不住了，外資殺紅眼，今早盤暴跌逾500點，截止於10點半為止，指數最低來到1萬359點，台積電摜破300元大關，低點來到293元，創近5個月新低，隨後大盤跌勢稍趨緩；亞洲股市全趴，港股、日股更暴跌逾千點。

新冠肺炎蔓延到歐、美，現在情況真的很嚴峻，不僅確診案例暴增，連大家熟知的好萊塢銀色夫妻湯姆漢克斯都染疫，現在還傳出NBA球星檢驗呈陽性，NBA緊急宣布全面停賽，國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，連名人都中標，就知道事態嚴重了。

全球股市震盪，蔡明翰表示，台股原本相對抗跌，但全球疫情失控，台股終於撐不住了，今天「補跌」後，走勢將隨國際股市持續向下；不過，台灣疫情控制得宜，蔡明和建議，投資人先不要預設立場，停、看、聽持續觀望，先抱高殖利率、相對抗跌個股，待美股震盪趨緩後再進場。

(中時 )