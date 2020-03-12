WHO宣布新冠肺炎為大流行疾病，美股重挫，而川普在台灣開盤時間發表談話，川普宣布禁歐洲人入境30天，使得美國道瓊期指瞬間大殺超過5％，導致台股開低挫低，盤中大跌超過500點，跌幅將近5％。

肺炎疫情導致全球股災，美國股市正式步入熊市，美國疫情益發嚴重，陸續宣布緊急狀態，道瓊指數收盤暴跌1464.94點，跌幅5.86％，而川普發表談話後，對疫情轉趨悲觀，更引發市場恐慌，美國期指下挫超過1000點，最大跌幅5％，導致台股盤中跳水超過500點，一度跌破10400點，萬點行情面臨失守。

在主要權值股部分，台積電(2330)跌破300元大關，下跌15元，跌幅5％，鴻海(2317)跌幅也超過5％，股王大立光(3008)跌破4000元，逼近跌停價位，上市公司下跌家數超過900家，僅13家上漲，跌停家數超過20家。

台股昨天無法收復年線，今天跌幅加大，直接來到10359點，台股是否持續重挫，分析師認為，去年5月以來，台股的低點都在10200～10300點之間，這附近具備短線支撐。不過，目前所有均線今天開始下彎，即使反彈還是偏空看待。

(時報資訊)