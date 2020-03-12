針對新冠肺炎在歐美擴散，央行總裁楊金龍今天在立法院表示，今年全球的各式黑天鵝，仍以新冠疫情對全球經濟的影響最為嚴重。目前看來第二季的6月底會是關鍵，疫情受控制或是不受控會更明確，若疫情延到H2，台灣全年GDP要保2就有困難，但根據目前掌握的資訊，2020不會發生金融風暴。

楊金龍也強調，央行貨幣政策中，政策利率調整的考量因素最重要是金融穩定，以及對內對外的幣值穩定。今年前2月台灣的平均CPI約在0.81%。今年初以來，為因應肺炎疫情對經濟造成之風險，3月3日Fed緊急降息2碼，加拿大及香港及英國亦跟進降息2碼；另泰國、菲律賓、印尼、澳洲央行均降息1碼，馬來西亞兩度降息共2碼，中國人民銀行則採取各種支持金融市場之措施。惟ECB、日本、南韓、紐西蘭、印度及越南等央行維持政策利率不變。

立委高嘉瑜關注，利率走低，資金湧入房市，是否會造成另一波的房市走高。楊金龍表示，央行也隨時關心，房市也是金融穩定的一部分。央行在對付房市，不是用利率，而是減少貸款的成數金額，也就是貸款價值比(Loan To Value LTV)。

立委曾銘宗關切新台幣匯率和貨幣政策，尤其是一些先進國家又快又猛的降息措施。央行總裁楊金龍回答，包括FED和加拿大及香港及英國均降息2碼，這意味著這些國家對疫情影響金融市場，持很謹慎的態度。曾銘宗也籲請央行作好預防性措施。

(時報資訊)