國民黨主席江啟臣今天上午率黨務主管、中常委等近50人到國父紀念館獻花致敬。（趙婉淳攝）

國民黨主席江啟臣今天上午率黨務主管、中常委等近50人到國父紀念館獻花致敬。（趙婉淳攝）

國民黨主席江啟臣今天上午率黨務主管、中常委等近50人到國父紀念館獻花致敬。（趙婉淳攝）

國民黨主席江啟臣昨天首度主持中常會，會中多名中常委高呼黨中央發聲明挺韓，做韓國瑜的後盾，江啟臣今天率黨務主管、中常委等人到國父紀念館獻花致敬後表示，有和韓市長討論見面時間，正在做最後確認，配合韓的時間為主。至於黨務人事何時就定位，江笑談「徵詢都還算順利，我想應該部會很久才公布」。

江啟臣上午率中常委謝衣鳳、應曉薇、鄭正鈐、沈慶光、江碩平、行管會主委邱大展、文傳會代理主委王育敏等近50名黨員，到國父紀念館向孫中山獻花致敬，值得注意的是，由於黨務人事未就定位，江啟臣身旁陪祭的人為王育敏，以及競選期間挺郝龍斌的黃復興黨部主委金恩慶。

昨天中常會上多名中常委高呼黨中央應表態挺韓，江啟臣當場表達認同，大家對不分區立委到區域成立聯合服務處較有共識。江說，有和韓市長討論見面時間，正在做最後確認，配合韓的時間為主。

江啟臣表示，到時候也要溝通黨中央與市政共同合作的地方，由於高雄沒有立委，中常委也關切進一步讓黨團資源與立委服務擴及到南部與高雄，會盡速調查如何達到區域均衡，這也符合他競選期間的扎根地方政見。

至於徵詢黨務人事的進度，江啟臣笑談，徵詢都還算順利，但總要給人家時間，等確定後盡速公布，「我想應該不會很久！」

有支持者詢問是否擔憂中常委不聽你的話，江啟臣嘴角更加上揚稱「不會啊！」他強調，這一屆中常委向心力強，都期盼黨的改革、黨務強化、爭取民眾支持，昨天大有超過15人踴躍發言，有很好的溝通。對於支持和平統一的333政黨聯盟成員詢問，「韓國瑜下台，江啟臣也跟進下台？」江則禮貌性回應謝謝。

(中時 )