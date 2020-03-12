效力印地安人隊的台灣好手張育成公布好消息，老婆綾綾已懷孕12周，滿3個月後張育成終於在臉書粉絲團開心透露，「才剛轉換老公這個身份，我下一個身份就要當爸爸了！」文字間充滿喜悅，而老婆的預產期落在9月。

張育成在美國闖蕩多年，去年生涯初次升上大聯盟後，曾表達老婆綾綾的陪伴是他最大的支柱，不僅給予關心及支持，若張育成有傷勢需要陪伴及翻譯，老婆綾綾總是即時支援。兩人在2018年結婚，今年將迎來家庭新成員。

張育成貼出老婆綾綾拿著「懷孕12周」的小黑板照片。（截自張育成臉書粉絲團）

張育成在臉書上表示，「告訴大家一個好消息，新的身份即將到來，說真的時間過的真快，才剛轉換老公這個身份，我下一個身份就要當爸爸了！我真的很喜歡小孩，先請大家恭喜我吧！」並貼上綾綾拿著寫上懷孕12周的小黑板，以及超音波照片。

張育成今年春訓熱身賽有13場出賽，共計28打數敲出7支安打，包含一發全壘打，打擊率2成50，正積極爭取進入開季名單。據了解綾綾目前受新冠肺炎疫情影響仍在台灣，不過近期可能返回美國。

(中時 )