基隆市新增1例新冠肺炎確診，議員痛批市府竟然沒有主動向市民說明。（許家寧翻攝）

零確診破功！新冠肺炎疫情延燒至今，疾管署傳染病資料查詢系統，今早被發現基隆市「悄悄」新增為1例，疑為第48例自英國返台女性，基隆市議會今砲聲隆隆，藍綠議員齊轟市府「隱匿」，痛批事發至今竟然都沒主動向市民說明，呼籲「透明是最好的解方。」

據疾管署資料，3月11日確診的第48例為北部30多歲女性，該新增個案2月28日至3月8日獨自前往英國旅遊及探訪當地友人，9日因頭暈、頭痛等症狀至診所就醫，因出現微燒及輕微咳嗽，翌日至醫院就醫，經通報檢驗確診。

對此，市府今早被媒體、議員詢問時仍相當低調，引發各界不快，據了解，衛生局啟動應變計畫，該名病患送至市內相關防疫醫院的負壓隔離病房治療。議員童子瑋氣說，昨天就在質詢檢疫婦人趴趴走，市府如何因應防疫空窗期，沒想到今天就破功。

「誠實才是上策！」呂美玲說，市長不斷自豪零確診，現在確診已經造成市民人心煌煌，憂心是否病患居住在大型社區，但事發至今竟然都沒主動向市民說明，議員王醒之疾呼市府「恐而不慌，要有憂患意識。」建議市府快提出明確說明，以安定民心。

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