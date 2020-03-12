美國總統川普在北京時間12日在白宮發表談話時表示，中國和韓國情況正在改善，美國將重新評估對中國和韓國的限制和警告級別，可能會提前開放限制。

據大陸國家衛生健康委員會資料顯示，3月11日大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例15例，新增死亡病例11例（湖北10例，陝西1例），新增疑似病例33例。新增確診病例創1月20日衛健委公佈全國數據以來新低，新增死亡病例亦為1月23日來低點。

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