川普：陸情況正改善將評估限制級別 11:012020/03/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普在北京時間12日在白宮發表談話時表示，中國和韓國情況正在改善，美國將重新評估對中國和韓國的限制和警告級別，可能會提前開放限制。 據大陸國家衛生健康委員會資料顯示，3月11日大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例15例，新增死亡病例11例（湖北10例，陝西1例），新增疑似病例33例。新增確診病例創1月20日衛健委公佈全國數據以來新低，新增死亡病例亦為1月23日來低點。 (工商 ) #全國 #新增 #川普 #情況 #評估 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢床等人 新增確診跌破百 04:092020/03/08 焦點新聞 川普大嘴勝病毒 至尊公主號下不了船 04:102020/03/08 國際大事 諾獎得主：川普將病毒政治化 比病毒更可怕 09:302020/03/08 兩岸 現代版羅馬暴君！黑天鵝又作亂 川普推文徹底引爆怒火 16:402020/03/09 財經 川普離病毒多近？美媒：密切接觸者剛與他握過手 20:532020/03/09 兩岸 傳與確診者同場！記者追問「是否接受檢測」…川普直接轉頭走人 23:182020/03/10 國際 新冠肺炎襲向美國－總統頻開砲 官員無奈 04:102020/03/11 全球財經 府會多人居家隔離 白宮剉咧等 04:102020/03/11 國際大事 川普抗疫救市 主推免徵薪資所得稅 04:102020/03/12 全球財經 美疫情惡化 路透：川普可能宣布國家級災難 07:292020/03/12 國際 財經熱門新聞 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 殺紅眼！外資狂倒貨台積電 台股慘崩逾500點 - 財經 - 工商 台中餐飲業 恐爆倒店裁員潮 - 財經要聞 - 工商時報 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 即時 台股禁空令備好了！還記得2008年下場？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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