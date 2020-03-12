大陸國家衛生健康委員會12日公告，3月11日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例15例，新增死亡病例11例（湖北10例，陝西1例），新增疑似病例33例。新增確診病例創1月20日衛健委公佈全國數據以來新低，新增死亡病例亦為1月23日來低點。

大陸國家衛健委數據並顯示，當日新增報告境外輸入確診病例6例（廣東3例，甘肅2例，河南1例）。截至3月11日24時，累計報告境外輸入確診病例85例。

當日新增治愈出院病例1,318例，解除醫學觀察的密切接觸者2,206人，重症病例減少235例。

截至3月11日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例14,831例（其中重症病例4,257例），累計治愈出院病例62,793例，累計死亡病例3,169例，累計報告確診病例80,793例，現有疑似病例253例。累計追?到密切接觸者677,243人，尚在醫學觀察的密切接觸者13,701人。

湖北當日新增確診病例8例（武漢8例），新增治愈出院病例1,242例（武漢1,053例），新增死亡病例10例（武漢7例），現有確診病例14,427例（武漢13,462例） ，其中重症病例4,180例（武漢4,003例）。

湖北累計治愈出院病例50,298例（武漢34,094例），累計死亡病例3,056例（武漢2,430例），累計確診病例67,781例（武漢49,986例）。新增疑似病例2例（武漢2例），現有疑似病例158例（武漢152例）。

累計收到港澳台地區通報確診病例187例：香港129例（出院67例，死亡3例），澳門10例（出院10例），台灣48例（出院17例，死亡1例）。

(工商 )