受全球新冠疫情擴散影響，美股持續重挫效應，衝擊今（12）日主要亞股全面大跌走勢，台股呈現大幅下挫行情創波段新低，加權指數跌破前低10,830點，10點過後最低來到10,359點，櫃買指數開盤就跌破前低135.45點，10點也一度來到128.85點；所幸低檔買盤承接，近十一點時加權指數及櫃買指數都較盤中低檔反彈超過1％。

集中市場方面，權值股台積電、鴻海、聯發科指標權值股等都大跌超過4％，大立光、國巨、華新科、緯穎、南亞科、可成、瑞昱等更跌逾7％，而玉晶光、欣興、聯茂、臻鼎-KY、立積、旭富等盤中低檔還觸及跌停價。

櫃買市場也成重災區，穩懋、群聯、精材、鈊象、雙鴻、譜瑞-KY、聯亞、神盾、家登、優群金居、力旺、璟德、倉和、M31、大學光、展旺、鈺太、勝麗、太景*-KY、大宇資等本波強勢股，今日都明顯大幅回檔，盤中股價低檔觸及跌停價。

盤面僅零星個股有逆勢表現，包含旭隼、揚智、台燿、華固、禾伸堂、類比科等，承接力道較強，支撐股價逆勢上揚，另台泥、亞泥、葡萄王、台紙、統一超、華碩、仁寶、技嘉、微星等個股，跌勢較台股大盤輕的相對抗跌走勢。

(工商 )