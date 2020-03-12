新冠肺炎疫情，還是嚇到房市！今（12）日最新出爐的住展2月房市風向球，分數已跌破12個月新低，來到28.9分，跌破近12個月以來新低。

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，今（12）日公布2020年2月總分，單月續落至28.9分，較前一個月〈29.7分〉減少0.8分，分數已連續五個月下滑，對應燈號則已連續三個月亮出藍燈。

就整個月表現來看，還好月底的「228」連續假期，小幅拉抬房市，單月人氣呈現「開低走高」，呈現倒吃甘蔗格局，有穩住房市不再惡化。

風向球六大觀察指標中，只有來客組數一項下跌，其餘預售屋與成屋供給、廣告批數、議價率與成交組數等五項分數全都持平。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然2月風向球受到新冠肺炎廢情而下滑，但整體市況於2月下旬止跌走揚，顯示我國因疫情控制得宜，民眾購屋意願似乎逐漸回升。

其中2月預售屋建案推案量指標，約300多億元，維持1月水準。

案量達15億元以上的預售指標案，包括有台北市-中山「中山松悅」、新北市-板橋「萬禧園」、新店「央泱長虹」與「將捷旅闊」、中和「寶亞南山公」、土城「大業鴻圖」、竹市-東區「寶台雙子星」與「寶睿博第」等建案。

2月新釋出的成屋供給戶數指標方面，也與1月大致相同，約500多戶。

在房地產廣告指標方面，雖然2月新成屋、預售屋供給量未減少。

在最受關注的來人組數與成交組數兩大指標方面，2月住展風向球，追蹤的指標建案來人組數平均約為17.9組／週，較前月的21.6組／週減少3.7組／週，減幅持續擴大。

至於成交組數指標，2月成交組數則約為1.5組／週，較前月的1.6組／週減少約0.1組／週。

何世昌指出，雖然2月來人量減少幅度甚大，但成交量卻僅微幅萎縮，顯示目前願意出門看屋的消費者買房誠意度較高，多數建案的成交比反而往上升。其次，2月前三週市況表現較差，但最後一週適逢228連假，且拜疫情穩定之賜，當週來人量與成交量激增，已回到疫情發生前的水準，整個2月市況呈現「開低走高」、倒吃甘蔗。

(工商 )