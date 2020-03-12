台南市南化區南191（原174-2）線區道「尖山橋」，是通往南化、玉井區重要道路，因橋面下陷，對民眾通行有安全上的顧慮，去年市府動用災害準備金進行復建工程，趕在汛期前順利完工，13日舉行通車典禮，當地居民歡喜一起和台南市長黃偉哲步行通過新橋，場面溫馨熱鬧。

台南市工務局表示，尖山橋興建於1976年，原為雙跨T型梁橋，寬度為4.5公尺、長度19公尺，經工務局定期橋梁檢測發現橋梁有持續沉陷情形，影響通行安全，經評估有改建之必要。

為顧及民眾交通安全並趕時效，黃偉哲指示工務局先動用市府災害準備金1900萬元立即規畫辦理橋梁改建事宜，並自去6月11日起先全線封橋以維安全，同時市府也向經濟部水利署提出申請，爭取到1200萬餘元經費。

改建工程去年10月11日開工，採不落墩之I型鋼樑橋，拓寬為6.1公尺、長26公尺，預計今年4月初完工，工務局顧及居民農作需求及防範汛期水患，已提早於3月初完工，工程品質也獲得市府工程查核甲等最佳成績的肯定。

尖山橋改建完成，除提升改善果農農產品外運及居民生活品質便利安全，並串連南化區、玉井區等地區，提升整體經濟、物流、運輸環境及休閒觀光發展，大大促進地方繁榮及提供更便捷生活圈的交通路網。

(中時 )