3年前63歲的李姓男子與外遇的趙姓女子到摩鐵，2人發生親密關係後李男猝死，台北地院法官林孟皇認為，李男有勃起障礙判趙女無罪，高院佐以李妻證稱他做愛絕對會硬起來，認定趙與李有性器結合，改判刑3月、可易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，趙女與李是朋友關係，她明知對方是配偶之人，卻在2017年8月29日下午2點半，與李男共同入住汽車旅館，並在旅館房間內與李發生1次性交行為，之後李因身體不適，她通報救護車將之送醫後，仍於當日死亡。趙女被依相姦罪起訴。

趙女辯稱16歲就認識李男，且知道他從年輕時就有陽痿，當天李男想要跟她親熱，性器官也有接觸，但他因為陽痿，性器硬不起來，並沒有插入她的性器，她對於李男妻子及其家人感到非常抱歉，但她不認為自己成立相姦罪。

北院判趙女無罪，但高院認為，李妻稱結婚37年，李男沒有不能勃起的問題，不知道趙女會用這種方式汙衊李男，且趙女的證稱「性交行為只有一下子，死者就停止了」，可認定2人已有性器結合，改依相姦罪判刑3月、可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )