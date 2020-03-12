Not gonna lie, I'm scared. But need to remind myself that God is ALWAYS in control. Always. Revelation 1:17 🙏🏼🙏🏼 — Jeremy Lin (@JLin7) March 12, 2020

爵士球星戈貝爾確診新冠肺炎，雷霆與爵士之戰緊急喊停，甚至還導致NBA宣布全面停賽，何時恢復不得而知。遠在大陸北京的華裔球星林書豪，在得知戈貝爾染病後在推特上留言，深感恐懼。

戈貝爾兩天前在結束與暴龍之戰，賽後受訪談到新冠肺炎，他嘲諷大家誇大了疫情，結束訪問後伸手碰了眼前的麥克風和錄音筆。

戈貝爾認為外界誇張了疫情，記者會後還去摸麥克風。（嵌入自youtube）

戈貝爾此舉遭到外界的砲轟，認為他是在找死。沒想到一語成讖，戈貝爾不但害了自己，而且還害了全隊以及NBA。

林書豪表示，「不想說謊，我感到恐懼，但我提醒著自己，一切情況都在上帝的掌握中。」

(中時 )