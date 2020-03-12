NBA》戈貝爾染新冠肺炎 林書豪：深感恐懼 11:052020/03/12 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 爵士球星戈貝爾確診新冠肺炎，遠在大陸北京的林書豪留言表示感到恐懼害怕。(新華社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Not gonna lie, I'm scared. But need to remind myself that God is ALWAYS in control. Always. Revelation 1:17 🙏🏼🙏🏼— Jeremy Lin (@JLin7) March 12, 2020 爵士球星戈貝爾確診新冠肺炎，雷霆與爵士之戰緊急喊停，甚至還導致NBA宣布全面停賽，何時恢復不得而知。遠在大陸北京的華裔球星林書豪，在得知戈貝爾染病後在推特上留言，深感恐懼。 戈貝爾兩天前在結束與暴龍之戰，賽後受訪談到新冠肺炎，他嘲諷大家誇大了疫情，結束訪問後伸手碰了眼前的麥克風和錄音筆。 戈貝爾認為外界誇張了疫情，記者會後還去摸麥克風。（嵌入自youtube） 戈貝爾此舉遭到外界的砲轟，認為他是在找死。沒想到一語成讖，戈貝爾不但害了自己，而且還害了全隊以及NBA。 林書豪表示，「不想說謊，我感到恐懼，但我提醒著自己，一切情況都在上帝的掌握中。」 (中時 ) #戈貝爾 #NBA #新冠肺炎 #林書豪 也許您會感興趣 推薦閱讀 免到醫院體檢 壽險業啟動視訊生調服務 04:092020/03/08 金融．稅務 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 當強勢統一成唯一選擇 04:102020/03/11 時論廣場 新冠肺炎燒斷供應鏈 中西藥半個月前就缺貨 07:232020/03/11 生活 新冠肺炎病毒外交 大陸伸手援助義大利 07:572020/03/11 兩岸 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 體育熱門新聞 NBA》全面停賽 球團老闆和球員不敢置信 - NBA NBA緊急停賽！爵士中鋒戈貝爾染新冠 - 體育 《時來運轉》每次不超過500！小資中獎攻略曝光 - 體育 NBA》戈貝爾染新冠肺炎 林書豪：深感恐懼 - NBA NBA》戈貝爾染病 爵士過去兩周6戰對手皮皮挫 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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