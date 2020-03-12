豐原透天厝民宅火警，火勢延燒迅速，濃煙直竄天際。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

台中豐原1棟透天厝民宅失火，猛烈火勢從1樓竄出，並向左右兩側延燒。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

巷弄內發生透天厝火警，驚動住戶圍觀關心。（王文吉攝）

豐原透天厝失火，疑電線走火，1樓被大火吞噬，燒成廢墟。（王文吉攝）

送醫的18歲林姓孕婦，為屋主孫媳，預產期5月10日

受困的孕婦等3名住戶，在鄰居協助下，從2樓陽台爬出，夾縫中倉皇逃生。（王文吉攝）

疑1樓浴室旁電線走火釀成民宅火警，火調人員圍起封鎖線，調查起火原因。（王文吉攝）

台中市豐原區豐年路1處巷弄12日上午9時許發生透天厝火警，附近住戶聞到燒焦味，發現其中一棟3層樓民宅失火。警消獲報到場，1樓已全面起火燃燒，73歲廖姓屋主先行逃出，屋內受困的3人從後方2樓陽台爬出逃生，其中1名孕婦疑似受到驚嚇，呼吸困難送醫，幸意識清楚，無生命危險。

台中市消防局是在12日上午9時10分接獲73歲廖婦報案指出，豐原區豐年路巷弄1棟民宅失火，豐原、豐南、石岡、后里、潭子分隊立即出動22車、58人，由第一大隊組長黃耀星帶隊帶隊前往搶救，到場時1樓已全面起火燃燒，濃煙不斷從屋內竄出，並波及左右兩側民宅。

消防人員從正面佈水線灌救，但屋內堆放大量雜物，疑有存放油漆，猛烈火勢向左右側民宅延燒，巷弄內濃煙密布，勤務指揮中心立即加派后里分隊、潭子分隊化學車前往支援。屋內3名受困人員自行撤退到2樓後側陽台，由後棟鄰居協助脫困，其中1名孕婦有呼吸困難狀況，由救護車送往豐原醫院救治。

據了解，送醫的18歲林姓孕婦，為屋主孫媳，預產期5月10日，另2人受困者為屋主44歲兒子及22歲孫子。警消在9時43分撲滅火勢，初步勘查火警波及2棟鄰宅，疑1樓浴室旁電線走火，起火原因現正由火調人員勘查鑑定。

(中時 )