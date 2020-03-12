高雄44歲劉姓通緝犯因毒品案遭緝，未料故技重施，2月在林園偏僻巷弄承租套房，開設「毒品工廠」，扮演校長兼撞鐘角色，在網路上購買相關分裝工具後，自製成毒品咖啡包販售，高市刑大警方連月跟監，10日一舉查獲這處毒窟，毒工廠開帳1個月就宣告倒閉，並將劉嫌解送高雄地檢署發監執行。
高市刑大偵四隊長林耕宇指出，劉嫌因兩件毒品案分別在去年12月遭高雄地檢署及今年2月被高雄法院通緝，透過友人代為承租林園區一處小巷、隱密性高的出租套房，價格很便宜，卻是製毒工廠，嫌犯相當狡猾、警覺性高，加上足不出戶，行蹤難以掌握。
警方在今年1月偵辦毒品案件時，意外發現劉嫌涉嫌販毒，立即組成專案小組調查，循線發現劉嫌從2月起落腳在林園租屋處，獨立作業分裝、販毒，10日持搜索票上門逮人，現場還有4名藥頭。
現場查扣海洛因2.82公克安非他命131公克及毒品咖啡包290公克、玻璃球吸食器3組、手機6支、電子磅秤1台、封口機1台、現金7萬等贓證物。
警方表示，劉嫌查緝期間購入大量毒品、封口機，並在網路購買各種容量的夾鏈袋、保鮮膜、咖啡空包膜等分裝工具後，再以毒品咖啡包形式牟利，不法所得難以估算，另將擴大追查毒品上游。
毒品,咖啡包,通緝犯
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。