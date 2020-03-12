劉嫌開設「毒品工廠」，從分裝到販售都是獨立作業。（高市刑大提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄44歲劉姓通緝犯因毒品案遭緝，未料故技重施，2月在林園偏僻巷弄承租套房，開設「毒品工廠」，扮演校長兼撞鐘角色，在網路上購買相關分裝工具後，自製成毒品咖啡包販售，高市刑大警方連月跟監，10日一舉查獲這處毒窟，毒工廠開帳1個月就宣告倒閉，並將劉嫌解送高雄地檢署發監執行。

高市刑大偵四隊長林耕宇指出，劉嫌因兩件毒品案分別在去年12月遭高雄地檢署及今年2月被高雄法院通緝，透過友人代為承租林園區一處小巷、隱密性高的出租套房，價格很便宜，卻是製毒工廠，嫌犯相當狡猾、警覺性高，加上足不出戶，行蹤難以掌握。

警方在今年1月偵辦毒品案件時，意外發現劉嫌涉嫌販毒，立即組成專案小組調查，循線發現劉嫌從2月起落腳在林園租屋處，獨立作業分裝、販毒，10日持搜索票上門逮人，現場還有4名藥頭。

現場查扣海洛因2.82公克安非他命131公克及毒品咖啡包290公克、玻璃球吸食器3組、手機6支、電子磅秤1台、封口機1台、現金7萬等贓證物。

警方表示，劉嫌查緝期間購入大量毒品、封口機，並在網路購買各種容量的夾鏈袋、保鮮膜、咖啡空包膜等分裝工具後，再以毒品咖啡包形式牟利，不法所得難以估算，另將擴大追查毒品上游。

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(中時 )