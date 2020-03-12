世衛宣布新冠疫情進入全球大流行，工作方面，一零四(3130)旗下104人力銀行最新調查，656位有工作的受訪者中，84.3％目前工作還算正常，但有5.6％面臨公司鼓勵特休假，5％面臨公司遇缺不補，2.4％已開始休無薪假(減班休息)，2.4％已進入部分工時狀態，2.3％已開始裁員。

104人力銀行在3/3~3/7，針對104求職會員進行網路調查，84.3％的工作者，目前工作不受疫情影響。但有1.2％～5.6％的工作者各自面臨公司鼓勵特休、啟動無薪假、部分工時、或裁員減薪。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄提醒，企業實施無薪假之前，必須徵得勞工協商同意，不能片面要求勞工，且每月工資仍不得低於基本工資23,800元。

此外，調查指出20.3％的工作者不擔心疫情對工作有影響，但有22.6％的工作者害怕在工作時被傳染，22％害怕放無薪假，16.2％害怕被裁員。

不論目前是否有工作，「想轉職且已展開求職」的受訪者中，46.1％不受影響，但23.8％認為受到疫情影響造成面試邀約減少；「想轉職卻沒有行動」的受訪者，44％考量大環境變得嚴峻而不敢轉職。

鍾文雄指出，企業徵才屬於「長久戰」，截至3月104人力銀行線上工作數已達65.9萬個，徵才企業家數達3.4萬家也持續創新高，企業開缺仍然樂觀，此波疫情並未大幅影響年後轉職潮以及即將到來的新鮮人徵才。

(時報資訊)