台股今日在美國總統川普「提油救火」的談話後，台股重挫逾500點，IC設計指標股聯發科(2454)一度重挫逾7%，股價最低觸336元，現階段儘管5G商機並未因疫情而「泡沫化」，但出現「遞延」狀況恐已成事實，加上大陸智慧型手機需求轉淡，下半年高通發動競爭，都將為聯發科今年5G元年重要挑戰。

新型冠狀病毒衝擊5G商機遞延，聯發科先前看好在後續計畫推出的第三款主流5G SoC到位後，產品線更趨齊全，將拿下更多市占率，只是在疫情的關係下，終端市場消費動能轉弱，將成為聯發科挑戰，加上面臨高通發動競爭，也恐使聯發科毛利率隨5G放量擴張的幅度也恐不如預期樂觀。

5G可說是聯發科2020年重要成長動能，市場估計，Android陣營在5G智慧機的市占率會落在約40%，在新型冠狀病毒衝擊下，2020年大陸5G手機出貨下修到1.0~1.2億支，假設聯發科在5G市場所享商機與4G LTE時代相仿，則將力拚拿下Android陣營40%市占率。

聯發科在5G擠進前段班，也看好在後續即將推出的第三款主流5G SoC到位後，將刺激第二季、下半年的5G出貨，並預計5G SoC、ASIC(客製化晶片)及車用晶片將合併貢獻今年營收15%以上，惟目前新型冠狀病毒疫情持續延燒，美國總統川普今又改口嚴陣防疫，這也使得全球產業再度陷入恐慌，5G商機儘管整體需求仍在，但恐已經難逃遞延。

法人則分析表示，預估聯發科5G SoC今年出貨落在全年4000萬顆，5G營收貢獻度約18%，只是大陸境內智慧型手機需求轉淡，加上下半年面臨高通發動競爭，使5G業績動能逐漸遞延，也恐使聯發科毛利率隨5G放量擴張的幅度也恐不如預期樂觀。

聯發科2月營收受到新型冠狀病毒疫情衝擊，2月營收月減8.06%，為近一年以來新低，依照聯發科所公布的第一季財測來看，以美金對台幣匯率1比30計算，第一季營收預估在550億~602億元之間，季下降7%到15%，年增加4%到14%，營業毛利率預估為42%±1.5%，故3月營收必須達到169.61億元，方可達陣財測低標。

(時報資訊)