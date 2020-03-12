新冠肺炎疫情全球延燒，不過台達電(2308)認為，第2季可望恢復正常，今年營運成長目標並未改變，台達法說會後，外資多給予正面肯定，歐系外資及美系外資分別給予台達電「優於大盤表現」及「建議買進」評等，在外資力挺下，台達今天盤中股價相對抗跌。

台達近幾年積極在廠區推動產線自動化、智能化，大幅降低台達受此次新冠肺炎疫情的衝擊，在新冠肺炎疫情爆發後，台達亦於1月30日成立「疫情應變小組」，台達執行長鄭平表示，此次疫情對公司內部營運沒有產生嚴重性問題，即使是大陸疫情最嚴重的時候，大陸廠區因有留守員工及自動化機器都沒有停工，若不是廠區提早自動化，遭遇的復工難度及疫情影響會更大，目前廠區復工率已達90%，機構件及包材缺料問題亦已於2月底解決，客戶都在跟催交貨狀況，希望第2季可以恢復正常。

台達於去年第2季完成收購泰達電，並開始認列泰達電收益，帶動台達108年業績攀高，108年合併營收為2681.31億元，年成長13.13%，營業毛利為744.96億元，年成長17.22%，合併毛利率為27.78%，年增0.97個百分點，稅後盈餘為231.18億元，年成長27.07%，創下歷年新高，每股盈餘為8.9元，公司董事會決議每股配息5元。

台達董事長海英俊表示，在爆發新冠肺炎疫情之前，我們預期今年是會成長的，包括：被動元件、資料庫中心、電動車、風扇及電源都會成長，如果中美貿易戰可以解決，IA(自動化設備)及樓宇自動化需求也會回來，至於5G講得多但做得不多，就看有沒有殺手級應用，新冠肺炎疫情對第1季營運影響很大，由於營收下降，費用比例上升，第1季毛利率會比平時低，雖然因歐美地區疫情嚴重，市場狀況混沌不明，對第2季及第3季市場需求影響如何在密切關注中，不過現在很多產出因運輸關係運不出去，客戶都在催貨，很多需求被壓抑，預估疫情之後第2季會回來很多，公司將努力讓全年成長目標不變。

台達法說會後，外資出具最新報告多正面肯定，歐系外資及美系外資分別給予台達電「優於大盤表現」及「建議買進」評等，目標價分別為163元及170元。

(時報資訊)