民眾黨主席柯文哲心腹、台北市文化基金會副執行長且已婚的張益贍，被本刊記者直擊與政壇新秀蔡宜芳滑進摩鐵談公事，甚至還在車上甜蜜親親，引起外界關注。對此資深主播張雅琴砲轟，張益贍是個老男人，女兒還比蔡宜芳多3歲，根本毀了一個女孩子。

事件曝光後，張益贍火速辭去台北市文化基金會副執行長一職，同時也被民眾黨開除黨籍；他表示，個人行為有違份際，造成家人困擾及社會觀感不佳，希望大眾給他處理個人問題的時間與空間歉。而蔡宜芳則在第一時間就關閉臉書，持續神隱，預計下周一會進公司。

針對不倫戀，資深主播張雅琴在《年代晚報》忍不住大罵，「你這個老男人！你有小孩、你有老婆，然後你的女兒只比蔡宜芳多個3歲而已，我覺得這個男人要負很大的責任。」她認為，雖然蔡宜芳年紀也不小了，但年紀大蔡宜芳20歲的張益贍卻沒主動喊停、踩剎車。

張雅琴痛批，張益贍完全沒有政治sense，「你也讓大家覺得說一個結了婚的人你在搞什麼東西啊，就算被（民眾黨）開除了又怎樣，你毀了一個女孩子啊。」

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(中時電子報)