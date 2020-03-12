今年編列1700萬元預算加速推動大里區草湖溪自行車道第三期工程。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

騎車抗疫為健康加分！台中市政府觀旅局為提供民眾騎車的健康環境，今年編列1700萬元預算加速推動大里區草湖溪，第三期自行車道工程；觀旅局長林筱淇說，內容包括自行車道舖面、休憩節點、自行車牽引道、安全護欄、無障礙廁所、導覽牌及指示牌等設施，預計今年9月完工。

林筱淇指出，市長盧秀燕上任後，持續推動台中市自行車道路網！大里區草湖溪自行車道第一、二期工程完工後，受到許多民眾喜愛；第三期長度1.45公里，預計今年3月下旬開工；草湖溪自行車道將可往下游連接山線自行車道，上游連接貴妃登山步道，打造草湖溪北岸自行車路網，全長共4.9公里。

林筱淇表示，草湖溪自行車道成為最新熱門旅遊景點，三期工程沿著溪畔堤頂規畫，沿線可欣賞河畔風光，中途經過竹仔坑生態園區，園區內不僅有豐富的生態資源，亦有一條林蔭綠廊，提供結合河岸景觀及生態知識的知性旅程。

觀旅局強調，目前全台受到新冠肺炎疫情的影響，戶外景點成為民眾出遊較安心的選擇，歡迎民眾到草湖溪自行車道、東后豐自行車道及新田登山步道從事登山騎乘自行車等活動，強身健體、增強免疫力。

(中時 )