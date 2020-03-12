詐騙集團以辦理增資為詐術，誘使投資人誤信而購買股票。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

詐騙集團以辦理增資為詐術，誘使投資人誤信而購買股票。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄地檢署偵辦非法吸金案，破獲詐騙集團透過雞隻代養代售、基金承購代持、數位商品等投資方案，3年來吸金8億9000萬餘元。目前該集團總負責人謝姓男子、總經理周姓男子仍在逃，檢方呼籲受害民眾報案並提供證據偵辦。

高雄地檢署指揮法務部調查局南部地區機動工作站組成專案小組，偵辦萬○吉集團涉嫌非法吸金及違反證券交易法等一案，先後於2019年10月22日及23日、2020年3月10日執行三波搜索，共搜索7處，先後傳拘被告及證人共28人到案說明。

檢方表示，謝男為該集團首席財務長、朱男為科技股份有限公司實際負責人，其與集團執行副總經理李男、財務長張男及該集團旗下相關公司負責人許男等人涉嫌自2016年9月起，以該集團旗下某精緻農業科技及相關公司發行之大陸地區「雞隻代養代售」、「特別股股權轉讓代持」、「教育基金承購代持」、「甲上數位家庭套裝商品代銷」、「智能雲耳機」、「美國OTC股權」等投資方案，標榜投資上開股權或商品，1年最高可獲得投資本金6％至56.71％不等之報酬，期滿可還本。若投資人達指定投資條件或業務人員達指定業績，尚可獲贈實體股票或美國OTC股權。

檢方查出，該集團自2016年9月至2019年11月止，以辦理增資為詐術，誘使投資人誤信而購買股票，經查至少千餘位民眾受害，違法吸金總額約8億9000萬餘元。

檢察官於2019年10月22日訊問許男、張男後，認其違反銀行法，有逃亡、勾串共犯或證人之虞，法院聲請羈押禁見獲准；謝男於2019年11月28日自行到案，訊問後諭知交保5萬元；李男於3月9日自行到案，訊問後諭知交保10萬元，因覓保無著改諭知限制出境出海。朱男於10日遭拘提到案，檢方認定他除涉嫌上開相同罪嫌外另涉犯證券交易法，有逃亡、勾串共犯或證人之虞，11日向法院聲請羈押禁見獲准。集團營業處副總經理湯女涉嫌藏匿朱男，犯刑法藏匿人犯罪嫌，當庭諭知以2萬元交保候傳。

檢方強調，目前全案仍持續擴大追查，全力追緝該集團總負責人謝男、總經理周男到案，高雄地檢署也呼籲受害民眾盡速報案並提供相關證據。

(中時 )