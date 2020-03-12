網友討論。

民眾黨黨團助理蔡宜芳與已婚的黨中央委員張益贍爆出不倫戀，又遭爆料張曾私下與綠黨合作，排擠時代力量，引發輿論譁然；在迴避媒體訪問一天之後，黨主席、台北市長柯文哲終於出面，表示張益贍私下與他黨勾結、合作，將進行處份。

民狀黨黨中央於當天就祭出處份，將張益贍開除黨籍，柯文哲也表示張與綠黨、時力所談的東西連柯文哲都看不懂，甚麼假裝互打、邊緣時力，還有誰跟誰有私下交易，完全看不懂他們的邏輯；而蔡宜芳則是私人的交際問題，並不多加討論。

民眾黨以及柯文哲火速切割張益贍的作法引來網友討論，直呼「次元刀太神辣」、「噁爛政客柯P不意外，又切割了」、「又跟柯無關了，再繼續揉啊」、「中央委員和黨中央無關，太神啦」、「白色的次元切割刀讚讚讚」、「切了切了」、「依照柯對蔡英文的邏輯，管不住下面的人就是柯文哲無能」、「又跟他無關了，笑死」。

(中時電子報)