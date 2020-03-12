交通部高速公路局發現南部某紅色大貨車長期不懸掛車牌上國道，日前與警方在國道埋伏攔車。（高公局提供／陳祐誠傳真）

南部有大貨車駕駛上高速公路前惡意拆下車牌，1年多來積欠1萬4000多元通行費，被交通部高速公路局盯上，透過ETC掌握行車軌跡後，日前與警方在國道上埋伏攔車，成功逮人並開出罰單，之後也會依刑事及行政罰相關規定送辦。

高公局統計，每年未掛車牌上路而積欠的國道通行費，約6、70萬元，不過一般沒掛牌的駕駛只會偷跑1、2趟，南部某大貨車司機卻是長期累犯，積欠1萬4000多元通行費，被高公局鎖定。

高公局業務組組長劉逢良指出，1年多前就發現該部HINO紅色大貨車上路前惡意拆下車牌，與國道公路警察局聯手成立專案小組追蹤，透過ETC分析車輛的上路時段與路段，發現幾乎都是往來高雄岡山與台南大灣之間，軌跡相當規律。

警方3月9日在國道上等待，果然發現該輛大貨車蹤跡，並將他攔下，除針對未懸掛車牌進行開罰外，另因駕駛人行為已嚴重影響行車安全秩序且涉及詐欺、不當得利之刑事及積欠使用規費行政罰賠償等事項，後續將由相關單位依法嚴辦。

高公局表示，高速公路自實施計程電子收費以來，人工收費站已由電子收費系統完全取代，對於未申裝e-Tag之車輛主要係透過車牌照相來據以收費，駕駛人不要以為只要車上不申裝e-Tag，再將車牌遮蔽或取下不懸掛就可以免繳通行費，高公局針對車牌異常車輛行駛高速公路之行為，會定期召開會議檢討執行成效。

(中時 )