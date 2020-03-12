新冠肺炎衝擊觀光、飯店業，但在這波疫情中，「見賢思琪社會福利公益基金會」創辦人、中華奧委會主席林鴻道今（12）日表示，為體恤長年勞苦奉獻的社工夥伴，配合即將到來的國際社工日跟台灣社工日，他已聯合部分飯店業者，推出社工免費住宿服務，做社工夥伴最堅強後盾。

林鴻道表示，社工是為國家人民奉獻最多的一群人，面對日趨複雜的家庭與社會的問題，以及人力、資源不足的艱鉅挑戰，社工夥伴不僅需要各界的關注，更應受到全國人民的肯定與敬佩。

林鴻道強調，社工日方案除了能透過優質的飯店服務，幫助廣大社工夥伴充分洗去身心的疲憊，也期盼能夠拋磚引玉，在這個嚴峻的時期，為社會注入更多溫暖與關懷的能量。

從3月16日起至4月30日，飯店業者預計每日釋出300間房，提供社工免費申請住宿，可服務12,500位社工夥伴；相關申請辦法可詳閱活動網頁。

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(中時電子報)