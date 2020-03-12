新冠肺炎從中國這個疫情爆發地擴散全球，因此許多國家的人看到亞洲面孔都不是很友善，進而出現排華、種族歧視的現象，見到這樣的情況，球星林書豪也利用自己在社交平台的影響力，呼籲大家別再製造仇恨，要多展現憐憫之情。

林書豪表示，過去幾週一直有在關注新冠病毒的消息，也看到全球都籠罩在種族歧視、對亞洲人不友善的氣氛下，即便如此，他仍看到不少中國、義大利、南韓、日本以及伊朗的醫療人員，不管患者是哪個種族，這些人都還是在第一線奮戰著；另外他也表示，除非你願意投入幫忙，否則請不要去作批評。

林書豪指出，自己透過基金會捐助100萬人民幣為武漢提供醫療設備，另外也捐出15萬美元對抗病毒，「讓我們全力以赴進行隔離，勤洗手、戴好口罩以防止細菌傳播，並分享正確觀念和採取預防措施，讓我們心繫在一起，繼續前進！」

據《Sportando》報導，CBA剩餘賽事將在4月6日重啟，不過仍會採用閉門打，此外，《新浪體育》也指出，知情人士透露，CBA有意將剩餘賽事集中進行，前進疫情較不嚴重的地方開打。

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(中時電子報)