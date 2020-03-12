日本警察去年1年揭發的虐待兒童案件達1千972件，未滿18歲的受虐兒童約1千991人，都超過前1年的約4成以上，創下歷史新高紀錄。

日本警察廳12日公布日本去年1年的虐童件數，其中有83.2的兒童遭到「身體的虐待」，且有54人死亡。警方於夜間保護的受虐兒童人數也創新高，達5千553人。

「身體的虐待」案件共1641件；強制性交等的「性虐待」246件，占12.5%；「放棄育兒」35件，占1.8%；默視小孩或在小孩面前家暴等的「心理的虐待」共50件，占2.5%，心理虐待的案件雖多，但較難立案。

加害人最多的是親生父親，共913人；親生母親550人；養父、繼父302人、實質婚男人187人。

日本去年發生的驚人虐童案件有，在千葉縣野田市的小學4年級女孩去年1月被父母長期虐待致死，她的遺體在家中浴室被發現時骨瘦如柴。福岡縣田川市的1歲男孩去年11月被父母用空氣槍射傷，骨折了父母也不帶他去醫院治療，還經常讓他餓肚子，導致最後死亡。

(中時電子報)