縱使蘋果(Apple Inc.)從來沒有指出將會在 2020 年舉辦春季發表會，市場謠傳仍舊不斷。而最近則是有報導進一步指出，蘋果內部確認取消舉辦今年的春季發表會。包含 iPhone SE 2(或稱 iPhone 9)、新 iPad Pro 等新品將在何時正式亮相，又將以哪樣的方式出場，令人好奇。

《Cult of Mac》引述知情人士的說法指出，由於新冠肺炎(COVID-19)在美國地區的疫情持續升溫，蘋果已經確定延後今年的春季發表會。先前有傳聞指出，蘋果將會在 3 月 31 日舉辦春季發表會，然而蘋果從未證實這項消息。業界普遍推測，蘋果將會在今年春季發表會中宣布 iPhone SE 2、新 iPad Pro 等新品。

由於新冠肺炎疫情影響，蘋果總部 Apple Park 所在地 Cupertino 的所屬城市聖塔克拉拉(Santa Clara)先前已經宣布暫停 1000 人以上的大型聚會，限制期間自 3 月 11 日至 4 月 1 日止。因此，如果蘋果有計畫在此期間舉辦實體發表會，受到政府禁令影響，也將無法舉辦。

而蘋果的春季發表會無法順利舉行，除了新冠肺炎疫情影響導致的政府禁令因素，《Cult of Mac》所引述的消息來源還指出，也包含了兩款新品的量產沒能及時開始的緣故。後者無非是由於先前中國大陸新冠肺炎疫情影響，而延後復工且復工速度緩慢的情況所致。

而除了新冠肺炎疫情將影響到蘋果春季發表新品的節奏，推測蘋果將在 6 月份在加州舉行的全球開發者大會(WWDC)，也可能受到疫情影響而取消。雖然聖塔克拉拉當地的大型聚會禁令並沒有延長到 6 月，但是由於疫情在美國地區可能持續擴大的憂慮，蘋果也有可能提前宣布停辦 WWDC。除了蘋果之外，Facebook、Google 都已經先後宣布預定在 5 月份於加州舉辦的開發者大會。

由於新冠肺炎疫情影響，蘋果方面也有不少緊急因應措施，包含提供 Apple Store 正式員工以及時薪工作者因為新冠肺炎相關症狀的無限期病假、關閉義大利當地 17 家 Apple Store，並連帶取消當地的 Today at Apple 課程；宣布 Apple Store 員工應避免提供顧客試戴 Apple Watch 以及 AirPods 耳機，以避免接觸傳染。此外，也包含鼓勵工作許可的加州地區員工，可在家辦公(work from home)的措施。

(中時電子報)